Cidades Anápolis faz doação de 50 mil mudas nativas do cerrado; veja como participar Cedro, ipês, caraíba, jacarandá, oiti e pitanga estão entre as espécies que o cidadão pode escolher

A prefeitura de Anápolis divulgou, nesta quinta-feira (22), que moradores interessados em adotar uma muda de planta natural, das 50 mil disponíveis através de uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, podem entrar no Portal do Cidadão e se cadastrarem para receber a muda. Com o intuito de arborizar a cidade e recuperar áreas ...