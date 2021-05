Cidades Anápolis e Rio Verde projetam volta às aulas presenciais na rede pública em agosto Previsão de gestores locais é para agosto deste ano. Vacinação de trabalhadores da educação começou nesta terça-feira (18) nos dois municípios

Com o início da vacinação dos trabalhadores da educação conta a Covid-19, nesta terça-feira (18), Anápolis e Rio Verde pretendem retomar as aulas presenciais na rede pública em agosto. Os dois municípios foram os primeiros a começarem a campanha para este público, com expectativa de completarem e esquema vacinal a tempo de reabrirem as escolas no início do segundo seme...