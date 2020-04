A Prefeitura de Anápolis confirmou que oito funcionários de uma mesma empresa do município estão infectados com o novo coronavírus. A recomendação dada ao estabelecimento é que o local interrompa as atividades por, pelo menos, sete dias, a começar a contar da última quinta-feira (16). Segundo a Prefeitura, o surto interno foi constatado quando ainda havia poucos casos confirmados. A partir de então começaram ações de acompanhamento.

Os casos confirmados, que representam 27% do total de casos confirmados no município, vêm sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica diariamente, por contato telefônico. Em nota, a prefeitura informou que nesta sexta-feira (17) o estabelecimento realizou limpeza e desinfecção, conforme orientação.

Após transcorridos os 07 dias, será verificado o cumprimento das condutas de precaução estabelecidas e avaliada a reabertura da empresa. Todos os funcionários cumprirão isolamento domiciliar.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 335 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19), deste total, 26 estão registrados em Anápolis. Destes, há 16 óbitos confirmados. No Estado, há 5.207 casos suspeitos em investigação. Outros 1.892 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 110 amostras em análise.