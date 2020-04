Após a atualização da Secretaria de Estado da Saúde, no sábado (18), a cidade de Anápolis, que contava com 29 casos confirmados de coronavírus, apresentou um novo diagnóstico positivo para a doença. Com isso, são 30 infectados no município.

O novo contaminado é um homem de 38 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até as 17h de sábado (18), eram investigados 335 casos suspeitos de covid-19. Desses, 320 estão em isolamento domiciliar e 15 pessoas estão internadas em unidades de saúde públicas e privadas.

Dos 30 confirmados, 22 estão em isolamento domiciliar, um está internado e sete já finalizaram o período de isolamento domiciliar, curados. Além disso, 173 casos foram descartados por exame laboratorial.