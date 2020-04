Cidades Anápolis abre 20 salas de vacina para imunizar idosos e profissionais da saúde; veja locais Unidades irão funcionar nesta terça (14) e quarta-feira das 8h às 17h

Vinte salas de vacina contra a gripe foram instaladas em Anápolis, na região Central de Goiás, para atender os idosos e profissionais de saúde, que ainda não foram imunizados. As unidades irão funcionar nesta terça (14) e quarta-feira das 8h às 17h. As pessoas a partir de 60 anos devem apresentar documento pessoal com foto e os profissionais da saúde devem levar ...