Cidades Amma veta serviços após 19 horas em obra do BRT na Rua 90, em Goiânia Moradores, comerciantes e motoristas que trafegam na região relatam outras queixas. Previsão do término da intervenção viária é para novembro deste ano

Após quase 60 dias do início das obras do Bus Rapid Transit (BRT) Norte-Sul na Rua 90, em Goiânia, moradores, comerciantes e pessoas que passam pela região enfrentam transtornos, inclusive no período noturno. Isto porque alguns serviços pontuais precisam ser feitos sem interrupções e acabam sendo executados na madrugada. Para minimizar os efeitos, a vizinhança está sendo comu...