Cidades Amma vai vetar eventos no Parque Flamboyant, em Goiânia Decisão atende recomendação do MP-GO. Moradores também reclamaram do aumento da criminalidade e perturbação do sossego público em razão da realização de feiras, comércio ambulante e solenidades diversas no local

O Parque Flamboyant, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia, não mais sediará feiras e eventos. Isso porque a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) decidiu acatar recomendação da 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia, que, após reclamação de moradores, apontou a ocorrência de poluição sonora e ambiental, além de aumento da criminalidade e perturbação do sossego público, e...