Cidades Amma vai criar sistema gratuito para delivery de árvores em Goiânia A intenção é melhorar a arborização em Goiânia. Atualmente, a Amma estima que há cerca de 900 mil árvores no município

Os moradores de Goiânia poderão receber, gratuitamente, mudas de espécies do Cerrado em casa, de acordo com o novo projeto da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). Serão 5 mil mudas nesta primeira etapa do que está sendo chamado de Disque-Árvore. Os pedidos, que devem ser feitos por mensagem ao número da agência (99330-7995), são limitados a duas mudas por cidad...