Cidades Amma dá cinco dias para família sair de invasão na Marginal Área de Proteção Ambiental, na confluência dos córregos Capim Puba e Botafogo, está sendo ocupada irregularmente há cerca de um mês

Um barracão de lata construído com materiais reutilizados se tornou a moradia para uma família há cerca de um mês. Dois adultos, duas crianças e um cachorro dividem o espaço interno pequeno, mas com grande área verde no “quintal”. No entanto, eles agora têm cinco dias para saírem do novo endereço e procurem outro lugar para morar. Isso porque eles escolheram uma Área de Pro...