Cidades Amma confirma murundus

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) confirmou, por meio de nota, a existência de campo de murundus na área onde será implantado o Parque Sebastião Júlio Aguiar. Entretanto, garante que as obras no local estão sendo executadas “em conformidade com o projeto elaborado pela Gerência de Engenharia e Arquitetura da Amma”. “Todos os critérios definidos pelos engenheiros estão s...