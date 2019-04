Vida Urbana Amigos desaparecem por 32 horas, mas acham caminho de volta para fazenda em Planaltina de Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros todos estão bem

O grupo com nove pessoas que ficou desaparecido por aproximadamente 32 horas conseguiu chegar na tarde desta segunda-feira (22) na Fazenda Grauna em São Gabriel, distrito de Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal, onde seria o destino de uma trilha. O tenente João Paulo Pereira Santos, todos estão bem. Os bombeiros iniciaram as buscas pelo grupo após o...