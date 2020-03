Dois bolsistas estrangeiros que atuavam na Universidade Federal de Goiás (UFG) no Programa de Assistente de Ensino de Língua Inglesa foram convocados, nesta sexta-feira (13), para retornarem de forma imediata aos Estados Unidos devido ao risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no mundo. Ambos chegaram à instituição em 14 de fevereiro e tiveram as bolsas canceladas, sem expectativa de retorno à universidade após a crise. Eles atuavam em atividades voltadas para a disseminação da língua inglesa no âmbito acadêmico.

De acordo com o pró-reitor de Pós-Graduação da UFG, Laerte Guimarães Ferreira Júnior, a instituição participa do programa desde 2012 e recebe, a cada ano, entre dois e três bolsistas, que recebem recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no período em que desempenham as atividades. “São americanos formados nas mais diversas áreas”, diz ele. “É um programa muito bem sucedido. Essa medida impacta uma série de atividades na universidade”, lamenta.

Desde 2018, a inserção dos estrangeiros era voltada para os programas de pós-graduação, onde ofereciam cursos para os alunos e participavam de atividades diversas, segundo o pró-reitor, que explica que tratou-se de uma decisão do governo americano. “Até ontem, a Capes ainda não tinha uma posição sobre isso. Então, entendo que pesou muito o entendimento do governo americano.”