Ambulantes protestam e tentam interditar vias da Região da 44, em Goiânia

Indignados com a intensificação das ações de fiscalização por parte da Guarda Civil Metropolitana (GCM), vendedores ambulantes protestaram e tentaram interditar, no final da manhã desta quarta-feira (25), vias da Região 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Uma rua no sentido Norte chegou a ser bloqueada. A GCM informou em nota que “prioriza o diálog...