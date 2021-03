Cidades Ambulantes fogem da fiscalização na Região da 44, em Goiânia De acordo com o decreto publicado no último domingo (7), para conter o avanço do coronavírus (Sars-CoV-2), as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, continuam com o funcionamento suspenso por mais sete dias

No início da manhã desta sexta-feira (12), a reportagem do POPULAR flagrou ambulantes fugindo da fiscalização na Região da 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Nas imagens é possível ver viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Polícia Militar (PM), da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) e fiscais da Prefeitura na área comercial. ...