Cidades Ambulantes da região da 44 bloqueiam rua em protesto em Goiânia Grupo é contra a fiscalização da Guarda Civil Metropolitana no local

Cerca de 100 ambulantes da região da Rua 44 bloquearam, na manhã desta sexta-feira (14), a via em protesto contra a fiscalização da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os manifestantes entraram em acordo com a Polícia Militar (PM) e liberaram a pista, mas continuam manifestando e afirmaram que irão fazer um novo protesto no final da tarde desta sexta-feira. A ação d...