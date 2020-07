Cidades Ambulância de Estrela de Norte cai em buraco e capota na GO-080, em Jaraguá Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Uma ambulância do município de Estrela de Norte caiu em um buraco e capotou na GO-080, entre Jaraguá e Goianésia, na noite da última quinta-feira (23). Dentro do veículo estavam o motorista e um passageiro, mas nenhum dos dois ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor não lembrava que tinha um desvio no local e derrapou quando tentou parar ...