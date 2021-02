Cidades Ambulância capota na BR-070 e deixa duas pessoas feridas, em Águas Lindas de Goiás As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros

O motorista e a enfermeira de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficaram feridos na tarde deste sábado(27), quando o automóvel em que estavam capotou na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Estorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve um ferimento leve no rosto e foi encaminhado para o Hospital Munici...