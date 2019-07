Cidades Ambulância capota e deixa três feridos em Goiás Um idoso, que estava no veículo, sofreu ferimentos mais graves, e foi levado para um hospital de Formosa

Uma ambulância, com três pessoas, capotou, na manhã deste sábado (6), na BR-020, no Distrito de Vila Boa, em Formosa, no entorno do Distrito Federal (DF). Um idoso, que estava no veículo, sofreu ferimentos mais graves, e foi levado para um hospital de Formosa. Os outros dois ocupantes foram socorridos no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu de Mam...