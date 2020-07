Cidades Ambiente fechado pode aumentar contágio Constatação traz mais preocupação nesta estação do ano, quando pessoas tendem a permanecer mais tempo em locais com ventilação mais restrita

As baixas temperaturas e o tempo seco, comuns no inverno, fazem com que as pessoas frequentem locais com pouca ventilação e fiquem aglomeradas. Estes hábitos facilitam a disseminação de vírus, como o novo coronavírus.Luiz Gustavo Góes, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) e da plataforma Científica Pasteur-USP, explica qu...