Cidades Amazonas deve ter cheias severas neste ano, informa Serviço Geológico do Brasil A capital Manaus e os municípios de Manacapuru e Itacoatiara estão em alerta para cheias entre junho e julho

As chuvas acima da média que atingem o Estado do Amazonas desde o início do ano devem provocar grandes inundações ao longo das bacias dos rios Negro e Solimões, segundo boletim divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil. A capital Manaus e os municípios de Manacapuru e Itacoatiara estão em alerta para cheias entre junho e julho. De acordo com o boletim, o Rio Negro ...