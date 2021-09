Cidades Amazon recebe recomendação para retirar conteúdo de incitação ao suicídio de loja virtual O documento foi expedido Defensoria Pública do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado de Goiás, Ministério Público Federal, Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor

A empresa Amazon recebeu uma recomendação para que retire imediatamente de sua loja eletrônica todo e qualquer conteúdo que possa promover incitação ao suicídio. O documento foi expedido Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Ministério Público Federal (MPF), Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes C...