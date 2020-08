Cidades Amante que deslocou prótese de silicone de mulher em briga em Rio Verde terá que pagar indenização Agressora terá que pagar R$ 18,8 mil. Na decisão, juiz fixou R$ 5 mil reais para danos morais e R$ 12.887,50 para danos materiais, que foi o valor gasto para a cirurgia corretiva

Uma mulher que teve a prótese de silicone deslocada durante uma briga com a amante do então marido será indenizada em R$ 18,8 mil. A sentença é do juiz Javahé de Lima Júnior, do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rio Verde. O magistrado fixou os valores em R$ 5 mil reais de danos morais e R$ 12.887,50, de danos materiais, pelo valor gasto com a real...