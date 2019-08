Cidades Amado Batista, gerente de fazenda e representantes da prefeitura de Goianápolis serão intimados Um vereador foi preso em flagrante na última sexta-feira (9) enquanto realizava o serviço de terraplanagem em uma fazenda do sertanejo no município. Ele foi liberado após pagar fiança no valor aproximado de R$ 10 mil

O cantor Amado Batista, o gerente da fazenda, que não teve o nome divulgado, e representantes da prefeitura de Goianápolis devem ser intimados para depor nos próximos dias sobre o flagrante da última sexta-feira (9) quando um vereador do município foi flagrado dirigindo um trator da prefeitura e realizando uma terraplanagem na fazenda do sertanejo, que fica no município. Após pagamento ...