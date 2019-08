Cidades Amado Batista deve depor na próxima semana Cantor deve prestar esclarecimentos sobre flagrante de uso de máquina pública em propriedade. Funcionários também serão ser ouvidos

O cantor Amado Batista deve depor na próxima semana, conforme agendamento prévio feito pela Polícia Civil, sobre o flagrante realizado na semana passada de um vereador de Goianápolis usando um trator da Prefeitura local em uma fazenda do artista no município. O político chegou a ser preso na última sexta-feira, mas foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ ...