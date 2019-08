Cidades Alvará de soltura de goiano que foi deportado dos EUA e acusado de homicídio chega à CPP Documento foi assinado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida, Jesseir Coelho de Alcântara

O alvará de soltura do goiano Varley Ramos Costa, de 54 anos, foi expedido nesta terça-feira (6). O documento foi assinado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida, Jesseir Coelho de Alcântara. O homem foi absolvido nesta segunda-feira (5) da acusação de encomendar a morte do vigilante Luciano Carvalho Couto, suposto amante d...