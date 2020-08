Cidades Alunos recorrem a 'vaquinhas' para acompanhar aulas on-line na UFG Retorno virtual da atividade acadêmica está marcado para o próximo dia 31. Instituição realiza série de ações para minimizar prejuízos de alunos

Estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG) têm se mobilizado para arrecadar doações com o objetivo de adquirir equipamentos de informática para acompanhar a retomada do ensino na instituição. O mesmo será de maneira remota no próximo dia 31. A criação de 'vaquinhas' virtuais é uma das opções em curso. A volta às aulas foi aprovada pelo Conselho Universitário (...