Cidades Alunos de Iporá fazem vaquinha virtual para participar de olimpíada de matemática na China

Quatro alunos do 9º ano, do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Osório Raimundo de Lima, escola pública em Iporá, na Região Central do Estado, correm contra o tempo pra representar o Brasil no Word Mathematics Team Championship (WMTC), em Pequim, na China. O grupo levou a medalha de ouro na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteira, resultado que classificou...