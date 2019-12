Cidades Alunos de Goiás vencem competição da ONU e buscam lançar projeto internacionalmente Aplicativo que une estudantes com dificuldades em matérias a professores é selecionado para a 25ª Assembleia da Juventude. Participantes tentam arrecadar recursos para apresentar solução em Nova York

Atualizado às 19h15 Um aplicativo criado por estudantes de Goiás pode ser uma opção para diminuir os obstáculos encontrados por pessoas com dificuldades de acesso à educação de qualidade. A ferramenta, chamada Re Formula, foi desenvolvida para que alunos possam, em um ambiente virtual, ter contato com professores de diversas áreas do conhecimento e, assim, diminuir ...