Cidades Alunos de Goiás vão disputar competição na ONU Aplicativo que une estudantes com dificuldades em matérias a professores é selecionado para a 25ª Assembleia da Juventude

Um aplicativo criado por estudantes de Goiás pode ser uma opção para diminuir os obstáculos encontrados por pessoas com dificuldades de acesso à educação de qualidade. A ferramenta, chamada Re Formula, foi desenvolvida para que alunos possam, em um ambiente virtual, ter contato com professores de diversas áreas do conhecimento e, assim, diminuir as dificuldades com as discipli...