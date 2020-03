Atualizado às 20h18

Alunos de baixa renda impedidos de frequentar aulas por conta da suspensão que ocorre durante o enfrentamento à pandemia do novo coronvírus receberão alimentos destinados às refeições feitas nas escolas por meio de kits de merenda, em Caldas Novas. A medida foi anunciada nesta terça-feira (31) pela administração municipal, que informou que cerca de 7 mil estudantes devem ser contemplados.

Nesta terça-feira (31), foi realizada a primeira entrega, ocorrida na Escola Municipal Reginaldo Rispoli, localizada no Setor Jardim Brasil. Segundo a prefeitura, 314 kits foram entregues para estudantes daquela unidade. Nos próximos dias, a entrega deve ocorrer nas escolas municipais Celina Palmerston e Noberto Odebrecht.

Segundo a administração local, a ação seguirá as orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a distribuição ocorrerá em todas as unidades de ensino do município e deverá ser coordenada por diretores e coordenadores.

De acordo com a secretaria municipal de Educação de Caldas Novas, Eliane Teixeira, os gestores das escolas estão entrando em contato com os pais e responsáveis para fazer o agendamento da retirada dos kits, a fim de evitar aglomerações nas unidades.