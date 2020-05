Cidades Alunos da rede pública municipal de Anápolis terão aulas virtuais As atividades estão previstas para começar na quarta-feira. Pais, professores e alunos participaram da decisão

Com aulas presenciais suspensas na rede pública municipal de ensino desde o dia 18 de março, a Secretaria de Educação de Anápolis anunciou que a partir de quarta-feira, 3 de junho, irá oferecer conteúdo virtual como forma de manter o vínculo estudantil com os alunos da rede. A decisão foi tomada com a participação de pais, professores e alunos. Portaria nesse sentido s...