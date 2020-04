Atualizado às 21h35

O governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou em uma rede social, na noite desta quarta-feira (8), que alunos da rede estadual de ensino receberam R$ 150 como auxílio alimentação para o período de um mês da suspensão das aulas presenciais. De acordo com ele, o repasse foi feito pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) de Goiás e deve atingir cerca de 91 mil estudantes. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Iniciada em 15 de março, a suspensão deve ser mantida ao menos até o fim deste mês. O valor corresponde ao período de 18 de março a 18 de abril, segundo o governo estadual. “Uma família que tem dois alunos na rede estadual vai receber R$ 300. Se tiver três, R$ 450. Esse dinheiro está sendo repassado para alimentar seus filhos corretamente. Por favor, é exclusivamente para isso, para que possam melhorar a alimentação”, disse Caiado.

O pagamento, que segundo o governo já foi realizado por meio da Caixa Econômica Federal, poderá ser recebido pelos cartões Bolsa Família, Renda Cidadã ou Cartão Cidadão. O recurso é oriundo do Tesouro do Estado. O recebimento da verba tem como condição a regularidade escolar.

A relação dos beneficiados pode ser acessada no site da Seduc: www.seduc.go.gov.br.