O governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou em uma rede social, na noite desta quarta-feira (8), que alunos da rede estadual de ensino receberão R$ 150 como auxílio alimentação para o período de um mês ou dois períodos de 15 dias da suspensão das aulas presenciais. De acordo com ele, o repasse foi feito pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) de Goiás e deve atingir mais de 90 mil estudantes.

“Com a pandemia do coronavírus, nós tivemos que suspender todas as aulas. As crianças, principalmente aquelas das famílias que estão no Cadastro Único, que são de baixa renda, passaram a não ter mais a oportunidade da alimentação correta das nossas escolas estaduais”, disse ele.

O pagamento será realizado por meio da Caixa Econômica Federal pelos cartões Bolsa Família, Renda Cidadã ou Cartão Cidadão. O recurso é oriundo do Tesouro do Estado, segundo Caiado.

