Atualizada às 12h45

A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) vai distribuir máscara e álcool em gel para alunos da rede que forem ficar com os avós durante a suspensão das aulas no Estado. As máscaras deverão ser usadas pelos avós. A informação é da secretária Fátima Gavioli, que participou de entrevista coletiva ao lado do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, na manhã desta segunda-feira (16).

“Até o dia 18 queremos saber com quem essas crianças vão ficar. Estamos perguntando para os alunos com quem eles irão ficar pelos próximos dias. Queremos saber se essa pessoa responsável é idosa ou de grupo de risco. Depois disso, vamos informar o Comitê de Crise e a Secretaria de Saúde para saber que providências tomar. O vírus nas crianças tem quase o efeito de uma gripe normal, mas para os idosos, é muito complicado. Até agora temos apenas dois casos mais sérios que precisaremos notificar à Secretaria de Saúde”, completa Fátima.

Conforme nota técnica emitida pelo governo estadual neste domingo (15), a suspensão de 15 dias pode ser classificada como antecipação das férias. Sobre isso, a secretária afirmou que ainda está sendo feita uma análise e que conforme prevê a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), serão cumpridos os 200 dias letivos.

Fátima disse ainda que dentro de oito dias será possível analisar se as aulas retornam ou se haverá necessidade de suspensão por mais tempo. Em caso de aumento deste período, está sendo estudada uma possibilidade de aulas por vídeo que serão gravadas pelos professores da rede estadual e também do envio de listas de exercícios para serem feitas em casa. Ela disse ainda que se responsável não tiver, de fato, com quem deixar a criança, pode haver um atendimento escolar individualizado.

“Não queremos, mas caso seja extremamente necessário estender mais que 15 dias, é hora de pensar numa metodologia onde possamos aproveitar 30 minutos de aulas on-line e listas de exercícios enviadas aos alunos. Tudo isso está sendo organizado hoje ainda por um comitê na Seduc”, finalizou.