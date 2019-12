Cidades Alunos com deficiência auditiva da UEG protestam contra demissão de intérpretes em Anápolis universitários alegam que os profissionais intérpretes contratados serão demitidos e eles estão com medo de ficar sem o apoio para o ano letivo de 2020

Um grupo de alunos com deficiência auditiva da Universidade Estadual de Goiás (UEG) realiza uma manifestação, na tarde desta segunda-feira (9), na porta do câmpus de Anápolis, na região Central de Goiás. Os universitários alegam que os profissionais intérpretes contratados serão demitidos e eles estão com medo de ficar sem o apoio para o ano letivo de 2020. A aluna ...