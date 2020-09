Cidades Alunos carentes da UFG recebem computadores doados pelo TJGO As máquinas auxiliarão nas aulas e atividades online dos estudantes

Alunos carentes da Universidade Federal de Goiás (UFG) estão recebendo computadores para conseguirem acompanhar as aulas online do segundo semestre da instituição. As atividades presenciais estão suspensas devido a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). As 50 máquinas foram doadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e serão disponibilizados aos estuda...