Cidades Aluno suspeito de matar professor é transferido para o presídio de Águas Lindas de Goiás Estudante foi preso após denúncia anônima em uma fazenda na cidade de Nova Roma e estava na delegacia de Posse

O estudante de 18 anos, suspeito de matar a facadas o professor Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, foi transferido neste domingo (01), da delegacia de Posse para o presídio de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima, policiais à paisana prenderam o rapaz na tarde de sábado (31) em uma...