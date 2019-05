Cidades Aluno agride professor na cabeça com cadeira dentro da sala em distrito de Ipameri Docente chamou a atenção do estudante, o que culminou na agressão

O professor Jackson Ferreira da Silva Santos foi agredido na cabeça por um aluno dentro da sala de aula logo depois de chamar a atenção dele. O caso aconteceu nessa quarta-feira (22) no Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz, no distrito de Domiciano Ribeiro, de Ipameri. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), o estudante da 1ª série do Ensino Médio da esc...