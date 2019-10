Cidades Alto risco atinge 38% dos portadores

Pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde e realizada pelo Hospital Moinho de Ventos, de Porto Alegre com moradores das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal apontou que 54,6% dos que participaram do exame de tipagem apresentavam infecção por HPV. A faixa etária média dos participantes foi de 20,6 anos e 38,4% portadores de HPV apresentaram alto risco para...