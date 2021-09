Cidades Incêndio no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, segue sentido ao Parque Estadual Águas do Paraíso Estima-se que mais de seis mil hectares já foram consumidos pelas chamas

Atualizada às 9h52. Entrou no terceiro dia o combate ao incêndio no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. O capitão Luiz Antônio Dias, do Corpo de Bombeiros, contou, na manhã desta terça-feira (14), que as chamas estão progredindo sentido ao Parque Estadual Águas do Paraíso. Estima-se que mais de seis mil hectares já foram consumidos pe...