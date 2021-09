Cidades Incêndio no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, já consumiu aproximadamente seis mil hectares Bomberios, brigadistas e voluntários seguem no combate das chamas

O incêndio nas proximidades do Vale da Lua, uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, já consumiu aproximadamente seis mil hectares. Nesta segunda-feira (13), cerca de 60 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e voluntários, estão atuando para combater as chamas. O Vale da Lua está fechado nesta segunda para turistas. As chama...