Cidades Com novos focos, combate a incêndio na Chapada dos Veadeiros entra no sexto dia Uma força-tarefa com 172 pessoas e quatro aeronaves para lançamento de água atuam no combate das chamas

Atualizada às 10h54. Nesta sexta-feira (17), a força-tarefa que atua há seis dias no combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, deslocou os trabalhos para o extremo norte do parque, para a região dos Cristais, onde um foco se iniciou na noite desta quinta-feira (16) e para a região do Rio dos Couros, ao Sul do Parque Estadual Águas do Para...