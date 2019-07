Cidades Alto Paraíso em 1º no ranking de registros

Alto Paraíso, cidade de 7,5 mil habitantes a 200 quilômetros de Brasília, está no topo do ranking de municípios com maior taxa de crimes de alta prioridade. O que eleva o índice de Alto Paraíso são os furtos, que representaram 87% dos crimes de alta prioridade, em 2018, e 84%, quando observados dados de janeiro a junho deste ano.Comandante da Polícia Militar no município, o...