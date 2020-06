Cidades Alto Paraíso de Goiás lança “reciclado” sua primeira moeda social Ação visa sensibilizar e conscientizar as pessoas quanto ao tratamento correto no não-lixo

Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste do Estado, lançou e testa neste mês sua primeira moeda social, a reciclado. A ação tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população quanto ao tratamento correto do não-lixo, que são os resíduos sólidos e recicláveis, e visa agregar valor a um sistema local de compra desses recicláveis. A reciclando é uma espécie de cup...