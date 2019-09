Cidades Alta na conta de energia do mês de setembro deixa consumidores assustados em Goiânia Faturas que em média chegavam a R$ 200 reais, atualmente estão em quase R$ 600 reais; procurada, a Enel Distribuição Goiás informou que não reajustou a tarifa de energia neste ano e ressaltou a bandeira vermelha

A conta de energia elétrica em Goiânia tem deixado alguns moradores assustados. O valor praticamente triplicou em comparação aos meses anteriores e contas que em média chegavam na casa dos R$ 200 reais, atualmente estão em quase R$ 600 reais. O consumidor Weslley Rodrigues, que mora na região do Bueno, está assustado com o valor da conta de energia do mês de set...