Cidades Alta de casos da Covid-19 e ocupação de UTIs acendem alerta sobre terceira onda em Goiás Goiás voltou a romper a casa dos 3 mil novos diagnósticos de coronavírus em um dia e 84% de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo plataforma da secretaria

Na última terça-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 3.397 novos casos de Covid-19 em 24 horas. O número foi o maior do mês de maio no Estado e colocou Goiás em Estado com maior crescimento no mapa nacional durante uma parte do dia. Apesar disso, os dados, que não são computados em tempo real, aconteceram depois de um domingo com ape...