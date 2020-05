Mais de uma tonelada de alimentos estragados foram localizados pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) e pelo Procon Goiás na tarde desta segunda-feira (11), numa panificadora localizada no Setor Sudoeste, em Goiânia. Os produtos estavam estragados, vencidos e impróprios para o consumo, embora a maior estivesse acondicionada em duas câmaras frias.

Entre as mercadorias havia presunto, queijo mussarela e salsicha. Alguns produtos estavam com a data de validade vencida desde fevereiro de 2019. As equipes foram informadas que o dono do estabelecimento, por fazer parte do grupo de risco para a Covid-19 está isolado no interior do estado, por isso, não houve prisão em flagrante. Entretanto, ele vai responder pelo delito de vender ou expor à venda mercadorias em condições impróprias ao consumo. A pena de detenção varia de dois a cinco anos, além de multa.

Os alimentos foram recolhidos e levados para o Aterro Sanitário da capital. O transporte foi realizado em duas caminhonetes que deixaram o estabelecimento comercial com as carrocerias lotadas.