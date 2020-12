Cidades Alerta do Inmet prevê temporal em diversas regiões de Goiás nesta quarta-feira (23) Com isso podem ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temporais para diversas regiões Goiás nesta quarta-feira (23). De acordo com o aviso desta terça-feira (22), pode chover até 100 milímetros (mm) no dia com a presença de ventos intensos podendo chegar a 100 km/h. Com isso pode ocorrer corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e...