Cidades Alerta de tempestades para o Centro-Norte de Goiás segue até domingo

A região Centro-Norte de Goiás está sob alerta laranja para tempestades até o próximo fim de semana. A nota conjunta, assinada por cinco órgãos federais, causa preocupação no Estado, principalmente após as fortes chuvas de terça-feira, que deixaram um rastro de estragos em Goiânia, com três pontes danificadas, e causou a morte de uma criança de 5 anos no município de A...