Cidades Alerta de chuvas intensas para Goiás continua nesta segunda-feira (25), diz Cimehgo Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, dia será de sol e nebulosidade variável podendo ocorrer pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões

O alerta de chuvas acompanhadas de ventos de intensidade moderada a forte e com raios para todas as regiões do Estado continua, nesta segunda-feira (25), informou Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Para todas as regiões, de acordo com Centro Meteorológico, a previsão é de sol com nebulosidade variável, com pancadas de ...